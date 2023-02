Jojo Todynho faz live e rebate acusação de traição feita pelo ex-marido

A cantora Jojo Todynho abriu uma live, na noite desta quinta-feira (9), para rebater falas que seu ex-marido teve durante uma entrevista para a rádio Metropolitana FM.

Durante a sua participação em um programa da rádio, o ex-militar Lucas Souza disse que a ex-esposa teria enviado uma mensagem 'acalorada' para um militar no início do casamento dos dois, fato que ele teria descoberto após receber um print.

Na live em que Jojo criou para comentar a entrevista, ela revelou que Lucas teria acesso ao seu celular e bloqueava pessoas em sua conta do Instagram. A artista também desafiou o ex-marido a divulgar o print que comprove que ela teria mandado mensagens para o homem mencionado.

Jojo também aproveitou a live para revelar diversas situações que ela teria passado durante o seu relacionamento com Lucas. A apresentadora disse que no início da relação o ex era um "príncipe", mas que depois de se casarem as coisas teriam mudado.

Jordana contou, inclusive, que tentou engravidar e não conseguia, e teria descoberto através de um espermograma que Lucas não estava produzindo esperma por um suposto uso de anabolizantes. Jojo afirma que recomendou que o ex parasse de utilizar as substâncias, porém ele teria dito que seu objetivo era ficar "sheipado".

A carioca de Bangu também afirmou que Lucas tinha inúmeras crises de ciúmes e que já a xingou por conta disso, e esse seria um dos motivos para ela pedir o término da relação. Segundo Jojo, o ex-marido tinha o hábito de desrespeitá-la na frente de várias pessoas, inclusive de amigas dela.

A artista revelou que entrou com uma medida protetiva contra o ex, pois temia que ele pudesse fazer algo contra ela.

Logo depois, Lucas Souza utilizou os stories do Instagram para dar a sua versão do ocorrido. Ele disse, inclusive, que o pedido da medida protetiva seria um ato de "mau caráter" dela.