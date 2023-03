Solar do Jambeiro recebe o lançamento do livro 'Palavras que Brotam do Coração', de Penha de Dieguez

A escritora Penha Maria Machado Diegues lança o livro “Poemas que brotam do coração”, no sábado, 04 de março, às 16h, no Solar do Jambeiro.

Bibliotecária, escritora, poetisa, Penha Diegues começou a escrever ainda na adolescência. Nascida em Nova Iguaçu, a artista se formou como bacharel em Biblioteconomia e Documentação na Universidade Federal Fluminense (UFF). Trabalhou na Fundação de Educação de Niterói e na Escola de Oficiais do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro e participou de várias antologias.

Além disso, Penha gravou um CD com 15 poesias. Escreveu poemas para a revista literária do Clube Naval e participou de vários concursos. Participou do livro "Escolas Municipais de Niterói e seus Patronos", ao lado de dois professores, e trabalhou até 2017 como coordenadora técnica das Bibliotecas Populares de Niterói. Sendo diretora da primeira biblioteca Cora Coralina criou o projeto "Enquanto espera ocupa a cuca", em parceria com os postos de saúde do município de Niterói.

"Os poemas denotam as vivências socioculturais e emocionais desde o ano 1980 até os dias atuais. Palavras que brotam do coração são poemas que vieram desde a adolescência com os amores platônicos. Foi só depois que eu comecei a escrever quando eu já estava trabalhando em bibliotecas. Muitos temas, a princípio, eu não comentava com ninguém, mas eram passagens do 'cotidiano mal resolvido' para mim; ou seja, indignação com a sociedade, que ainda hoje me indignam. E por fim os amores que vinham e iam embora…", diz a autora.

Serviço:

Evento: Lançamento do livro "Palavras que brotam do coração"

Data: Sábado, dia 04 de março de 2023

Horário: 16h

Local: Solar do Jambeiro

Endereço: Rua Presidente Domiciano, 195 - Ingá, Niterói - RJ

Evento gratuito

Capacidade: 20 pessoas

Classificação: livre