Inscrições abertas para a audição 2023 da Academia Juvenil da Orquestra Petrobras

Estão abertas as inscrições para a audição que vai selecionar novos alunos para a Academia Juvenil da Orquestra Petrobras Sinfônica, projeto socioeducativo da instituição. Há vagas para estudantes de violino (1), violoncelo (2), oboé (2), clarineta (2) e trompa (1). Para participar, o interessado deve ter entre 15 e 20 anos de idade; residir na região metropolitana do Rio de Janeiro; e estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio.

As inscrições, gratuitas, podem ser feitas no site da Orquestra Petrobras Sinfônica até as 17h do dia 2 de março (quinta-feira) por meio do link https://linktr.ee/ajopes. Menores de idade precisam anexar a documentação do responsável legal. A seleção se dará por meio de provas individuais de solfejo, leitura rítmica e de instrumento, a serem realizadas no dia 4 de março (sábado), às 10h.

Audições 2023 - Academia Juvenil da Orquestra Petrobras Sinfônica

Inscrições: até 2 de março, às 17h, no link https://linktr.ee/ajope

Avaliações: 4 de março | 10h - Prova de solfejo e leitura rítmica | 13h - Prova de instrumento

Local: Sede da Orquestra Petrobras Sinfônica - Fundição Progresso (Rua dos Arcos, 24 – Lapa – RJ)

Sobre Academia Juvenil da Orquestra Petrobras Sinfônica

Criada em 2012, a Academia Juvenil da Orquestra Petrobras Sinfônica é um projeto socioeducativo com o patrocínio da Orquestra Petrobras Sinfônica. Há 11 anos, a Academia oferece formação gratuita para jovens entre 15 e 20 anos, oriundos de escolas de música e orquestras comunitárias, a fim de prepará-los para o ingresso em curso superior de Música e sua consequente inserção profissional.

Durante dois anos, os academistas participam de aulas coletivas de Teoria e Percepção Musical (TEPEM) e de Prática de Orquestra, e têm a oportunidade ímpar de se aperfeiçoarem em seus instrumentos com os renomados músicos da Orquestra Petrobras Sinfônica. Atualmente, a Academia conta com 35 alunos que se dedicam aos seguintes instrumentos: violino, viola, violoncelo, contrabaixo, flauta, oboé, clarineta, fagote, trompete, trompa e percussão. A taxa de aprovação dos alunos da academia nos testes de habilidade específica (THEs), obrigatórios na seleção dos cursos de música nas universidades, é de 97%.

A Academia Juvenil da Orquestra Petrobras Sinfônica destaca-se também como anfitriã do Festival Música que Transforma, cuja terceira edição acontecerá entre 27 e 30 de abril. O objetivo do evento é promover e integrar esses agentes e facilitar o intercâmbio de saberes que apontem caminhos de transformação social por meio da música.

Em 2022, em comemoração ao seu décimo aniversário, a Academia Juvenil realizou uma série de concertos em espaços tradicionais do Rio de Janeiro. Além disso, a trajetória de uma década da Academia foi contada em um documentário. Confira aqui: https://youtu.be/rEYfmBNTaGw

Sobre a Orquestra Petrobras Sinfônica

Aos 48 anos, a Orquestra Petrobras Sinfônica se consolida como uma das mais conceituadas do país e ocupa um lugar de prestígio entre os maiores conjuntos musicais da América Latina. Criada pelo maestro Armando Prazeres, a orquestra se firmou como um ente cultural que expressa a pluralidade da música brasileira e transita fluentemente por distintos estilos e linguagens. Tem como diretor artístico e maestro titular Isaac Karabtchevsky, o mais respeitado regente brasileiro e um nome consagrado no panorama internacional.

Site: https://petrobrasinfonica.com.br | Facebook: @PetrobrasSinfonica | Instagram: @petrobras_sinfonica | Youtube: @OPESinfonica