Cultura de Maricá recebe propostas artísticas até dia 31 de março

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura, realiza até o dia 31 de março de 2023 as apresentações das propostas do Programa Municipal de Arte e Cultura (Proac) – que vai destinar R$ 3,5 milhões a projetos artísticos e culturais no município. O preenchimento do formulário de inscrição está disponível no link (https://www.marica.rj.gov.br/edital-proac/) e deve ser entregue na recepção da Secretaria de Cultura junto com o protocolo devidamente preenchido no local.

“O Proac é um projeto estruturante e tem a finalidade de estimular os artistas e a cadeia produtiva dos trabalhadores da cultura, fomentando e democratizando as linguagens artísticas de canto a canto da cidade. Um projeto como esse só irá valorizar o setor cultural e artístico da cidade de Maricá. O programa está inaugurando a primeira Lei de Incentivo Cultural na história de Maricá”, destacou o secretário de Cultura, Sady Bianchin.

Após a apresentação das propostas, a Secretaria de Cultura fará a triagem dos projetos, com a divulgação do resultado final, que está previsto para o dia 25 de maio de 2023. O valor destinado a cada projeto selecionado será pago em parcela única, até 30 de junho, e os contemplados deverão executar a proposta apresentada até 25 de maio de 2024. Vale lembrar que o valor repassado deve ser integralmente utilizado no projeto e que as estruturas, equipamentos e demais custos, como pagamento de direitos autorais e de imagem, deverão estar inclusos no valor pago.

Sobre o Proac

O edital do Proac é voltado a atividades nas áreas de artes urbanas (R$520 mil disponíveis), artes visuais (R$ 520 mil), circo (R$ 260 mil), dança (R$ 340 mil), literatura e poesia (R$ 260 mil), música (R$ 800 mil) e teatro (R$ 800 mil), realizadas por artistas individuais ou grupos que sejam residentes ou sediados em Maricá. Podem apresentar projetos o próprio artista ou detentor de direitos sobre o seu conteúdo, como pessoa física, empresas do setor cultural com sede no município e instituições culturais sem fins lucrativos, como pessoa jurídica. Os projetos serão divididos em três faixas de valor financiado: até R$ 20 mil, de R$ 20.001 a R$ 50 mil e de R$ 50.001 a R$ 100 mil. Um mesmo artista ou grupo pode apresentar até duas propostas, desde que o valor solicitado para ambas não ultrapasse a soma de R$ 100 mil.