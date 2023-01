Anitta grava clipe com simulação de sexo, confira!

Bonde das Maravilhas participa do clipe - Foto: Reprodução Internet

O novo clipe da Anitta, que está sendo filmado no Rio de Janeiro, está dando o que falar. Com participações de famosos do funk carioca, a polêmica da produção seria uma simulação de sexo oral.

Um vídeo, gravado por moradores da comunidade da Tijuquinha, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde as gravações estão sendo feitas, mostra a cantora em um beco, simulando uma cena de sexo com um modelo.

A cantora foi criticada por fãs na internet | Foto: Divulgação

Após a divulgação do vídeo, Anitta recebeu duras críticas dos fãs. Alguns internautas sugerem que as imagens sejam publicidade para divulgar a música.

Ainda não foram divulgados detalhes sobre essas gravações.