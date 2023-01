Anitta grava clipe com Bonde das Maravilhas

Anitta decidiu voltar às raízes. É o que mostram fotos do novo clipe da cantora, onde ela aparece com roupa da Furacão 2000 e acompanhada do Bonde das Maravilhas.

O Bonde das Maravilhas chegou ao sucesso em 2013, com o clipe da música “Aquecimento das Maravilhas” e o famoso “quadradinho de oito”.

Em 2021, O São Gonçalo conversou com as meninas do grupo, após o sucesso estrondoso na música.

A nova produção, que ainda está em sigilo e o nome da música não foi divulgado, conta com a participação do DJ Gabriel do Borel, além do Bonde das Maravilhas.

