Maracanã terá abertura, semifinal e final da Copa do Mundo Feminina de 2027
Estádio também receberá partidas da fase de grupos e das oitavas; Brasil fará sua estreia no Mundial no palco histórico do futebol carioca
O Maracanã será um dos grandes palcos da Copa do Mundo Feminina de 2027. A Fifa divulgou nesta quinta-feira (20) o calendário da competição, que será realizada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho do próximo ano, e confirmou o estádio carioca como sede da partida de abertura e da decisão do Mundial.
A competição terá 32 seleções, 64 partidas e oito cidades-sede. Além da abertura e da final, o Maracanã receberá jogos da fase de grupos e do mata-mata, incluindo uma das semifinais.
A estreia do torneio está marcada para 24 de junho de 2027, no Maracanã, justamente com a Seleção Brasileira em campo. Como país-sede, o Brasil já está classificado e terá seus três jogos da primeira fase distribuídos entre Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.
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O segundo compromisso brasileiro será em 29 de junho, na Arena Itaquera, em São Paulo, enquanto a terceira partida da fase de grupos acontecerá em 4 de julho, no Estádio Nacional de Brasília. Os adversários do Brasil ainda serão definidos pelo sorteio dos grupos, previsto para dezembro.
Maracanã até a decisão
A importância do Maracanã no Mundial vai muito além da abertura. O estádio também está reservado para uma partida das oitavas de final, em 11 de julho, e para uma das semifinais, em 21 de julho.
O grande momento, porém, será em 25 de julho, quando o Maracanã receberá a final da Copa do Mundo Feminina de 2027 e conhecerá a nova campeã mundial.
Com isso, o estádio carioca entrará novamente para a história das Copas. O Maracanã já recebeu as finais das edições masculinas de 1950 e 2014 e, com a decisão feminina de 2027, será o primeiro estádio a sediar três finais de Copas do Mundo da Fifa.
Veja a quantidade de jogos por estádio
Neo Química Arena (São Paulo): dez jogos
Maracanã (Rio de Janeiro): nove jogos
Castelão (Fortaleza): nove jogos
Mineirão (Belo Horizonte): oito jogos
Mané Garrincha (Brasília): sete jogos
Beira-Rio (Porto Alegre): sete jogos
Arena Pernambuco (Recife): sete jogos
Fonte Nova (Salvador): sete jogos