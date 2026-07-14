França e Espanha fazem 1ª semifinal da Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (14)

Mbappé e Lamine Yamal são as principais esperanças de classificação das duas Seleções - Foto: Divulgação/ FIFA

Mbappé e Lamine Yamal são as principais esperanças de classificação das duas Seleções - Foto: Divulgação/ FIFA

A Copa do Mundo de 2026 entra oficialmente em sua reta final a partir desta terça-feira (14), com a realização da primeira partida das semifinais envolvendo as gigantes europeias França e Espanha.

O confronto acontece às 16h (Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington, nos Estados Unidos.

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A partida coloca frente a frente duas seleções recheadas de craques que, desde o início da competição, já eram colocadas como as principais favoritas para levantar a taça do mundo.

A França, atual líder do ranking de seleções da Fifa, chega na semifinal após se classificar em primeiro no grupo I, dominante em todas as partidas. No mata-mata, os franceses venceram do Paraguai por 1 a 0, em uma partida dura, marcada pela intensidade dos paraguaios, e superaram o Marrocos com uma vitória por 2 a 0.

Já a Espanha, 3ª colocada no ranking da Fifa, começou a Copa com um empate sem gols contra Cabo Verde, mas reagiu com duas vitórias que garantiram a primeira colocação do grupo H. No mata-mata, os espanhóis passaram por Portugal, vencendo por 1 a 0, e pela Bélgica, com o placar de 2 a 1.