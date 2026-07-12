Argentina vence Suíça e se classifica para a semifinal da Copa do Mundo

A Argentina está classificada para a semifinal da Copa do Mundo de 2026. Na noite deste sábado (11), em Kansas City, a atual campeã mundial venceu de virada a Suíça pelo placar de 3 a 1 e manteve vivo o sonho do tetracampeonato.

A equipe suíça começou melhor e levou perigo logo aos seis minutos, quando Xhaka aproveitou um rebote na entrada da área e finalizou por cima do gol. No entanto, a Argentina foi eficiente na primeira chegada ao ataque. Aos nove minutos, Lionel Messi cobrou escanteio na medida para Alexis Mac Allister, que cabeceou no canto esquerdo de Kobel e abriu o placar.

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Os suíços continuaram criando oportunidades e quase empataram aos 31 minutos da primeira etapa. Após desarme de Ndoye, Embolo passou por Lisandro Martínez, mas parou em grande defesa de Emiliano "Dibu" Martínez.

O empate da Suíça veio no segundo tempo. Aos 22 minutos da segunda etapa, Ndoye tabelou com Ricardo Rodríguez, invadiu a área e bateu cruzado na saída de Dibu Martínez para deixar tudo igual.

Três minutos depois, a Suíça teve um jogador expulso. Inicialmente, o árbitro João Pinheiro advertiu Leandro Paredes com cartão amarelo por falta em Embolo. Porém, após revisão no VAR, anulou a punição ao argentino e aplicou o segundo cartão amarelo ao atacante suíço por simulação.

Com um jogador a menos, a Suíça precisou se segurar na defesa contra uma Argentina que buscava a classificação no tempo regulamentar. Após lançamento de Paredes, Messi tentou encobrir Kobel, que fez a defesa.

Mac Allister também teve uma boa chance de cabeça que acabou desperdiçando.

Já nos acréscimos, o camisa 10 argentino quase marcou um golaço em chute de fora da área que passou muito perto da trave.

Na prorrogação, a Albiceleste manteve a pressão. O gol da classificação saiu dos pés de Julián Álvarez que acertou um belo chute de longa distância no ângulo, sem chances para o goleiro, colocando a Argentina novamente em vantagem.

Já aos 15 minutos da etapa final da prorrogação, Lautaro Martínez decretou a classificação. Julián Álvarez roubou a bola de Xhaka, Almada puxou o contra-ataque e finalizou para defesa de Kobel. No rebote, o atacante argentino apareceu livre para completar para as redes e fechar o placar em 3 a 1.

Com a vitória, a Argentina avança à semifinal da Copa do Mundo e encara a Inglaterra na próxima quarta-feira (15), em busca de uma vaga na decisão do torneio.