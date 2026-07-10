Espanha confirma favoritismo, vence Bélgica e agora vai enfrentar França em uma das semifinais da Copa 20026

O lance que determinou a vitória da Bélgica foi no segundo tempo, em falha do goleiro reserva Lammens, que entrou no lugar de Courtois - Foto: Divulgação/Fifa

O lance que determinou a vitória da Bélgica foi no segundo tempo, em falha do goleiro reserva Lammens, que entrou no lugar de Courtois - Foto: Divulgação/Fifa

A Espanha está na semifinal da Copa do Mundo. Nesta sexta-feira (10), a seleção daquele país superou a Bélgica por 2 a 1, em duelo equilibrado pelas quartas de final, e garantiu vaga entre as quatro melhores equipes da competição. O gol da vitória saiu aos 42 minutos do segundo tempo, após falha do goleiro reserva belga Lammens. Agora, a Espanha terá pela frente a França na disputa por uma vaga na decisão.

A Bélgica sofreu com problemas físicos ao longo da partida. Antes mesmo do apito inicial, Tielemans sentiu uma lesão durante o aquecimento e foi substituído por Vanaken. Já na etapa final, Courtois deixou o campo com dores na coxa, dando lugar a Lammens, que acabou falhando no lance decisivo.

A Espanha começou a partida dominando a posse de bola e pressionando o adversário. Depois de algumas tentativas, abriu o placar aos 29 minutos. Yamal lançou Porro pela direita, o lateral cruzou para Dani Olmo, que finalizou para defesa de Courtois. No rebote, Fabián Ruiz apareceu para completar para as redes.

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A Bélgica reagiu na reta final do primeiro tempo. Aos 41 minutos, De Bruyne cobrou rapidamente uma falta para Castagne, que cruzou na medida para De Ketelaere empatar de cabeça.

Aos 41 minutos, De Bruyne cobrou rapidamente uma falta para Castagne, que cruzou na medida para De Ketelaere empatar de cabeça | Foto: Divulgação/Fifa

Na segunda etapa, a Espanha manteve o controle das ações e seguiu buscando o ataque. Yamal levou perigo em chute bloqueado logo no início, enquanto a Bélgica apostava nos contra-ataques. A melhor oportunidade belga surgiu após troca de passes entre Doku e De Bruyne, mas De Cuyper desperdiçou a finalização.

Aos 25 minutos, Courtois sentiu dores na coxa e precisou ser substituído por Lammens. A mudança acabou sendo determinante para o resultado.

Aos 42 minutos, Cubarsí arriscou de fora da área, Lammens espalmou para o meio da área e Merino aprovei tou o rebote para marcar o gol da vitória espanhola, confirmando a classificação para a semifinal, onde a equipe enfrentará a França