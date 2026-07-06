Críticas e ironias marcam repercussão internacional da eliminação do Brasil na Copa

A eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo ganhou ampla repercussão na imprensa internacional. Um dia após a derrota por 2 a 1 para a Noruega, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, pelas oitavas de final, os principais jornais esportivos do mundo dedicaram espaço de destaque ao resultado. Além da cobertura da queda brasileira, as publicações trouxeram críticas ao futebol apresentado pela equipe e, em alguns casos, recorreram à ironia.

Na Argentina, o diário Olé abriu sua edição com o tropeço do Brasil sob a manchete "No compasso do tamborim". Já a campanha da seleção argentina, atual campeã mundial e ainda na briga pelo tetracampeonato, recebeu espaço menor, assim como a classificação da Inglaterra às oitavas de final e os confrontos programados para esta segunda-feira pela competição.

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Em sua análise, o veículo argentino questionou a mudança no estilo de jogo da equipe brasileira.

"Você se lembra do Brasil que adorava manter a posse de bola? Aquele que reverenciava a habilidade técnica? Aquele definido por parcerias criativas? Aquele que tratava o 'Futebol Total' como uma religião? A modernidade varreu tudo isso, e esta seleção joga, vence e perde utilizando uma fórmula diferente."

Na conclusão, o Olé classificou o triunfo norueguês como merecido e afirmou que o Brasil pagou caro por abandonar suas características históricas.

Na Argentina, o diário Olé abriu sua edição com o tropeço do Brasil sob a manchete "No compasso do tamborim". | Foto: Divulgação

Em Portugal, o jornal A Bola também destacou na capa a eliminação brasileira, dividindo espaço com a decisão envolvendo a Espanha. O periódico ressaltou a atuação de Erling Haaland e do meia Andreas Schjelderup, jogador do Benfica.

Na reportagem sobre a partida, o diário português avaliou a despedida do Brasil como "cruel" e fez elogios ao desempenho de Vinícius Júnior, adotando um tom mais moderado do que o jornal espanhol Marca.

Segundo A Bola, o atacante foi um dos principais nomes da seleção, comandou as ações ofensivas e criou as melhores oportunidades, incluindo o passe para Endrick desperdiçar, cara a cara com o goleiro, a principal chance brasileira na etapa final da partida.