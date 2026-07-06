Homem que saiu para caçar é encontrado morto em Ponta Negra

O Corpo de Bombeiros fez a remoção do corpo na manhã de domingo, por volta das 11h, sendo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói - Foto: Arquivo/O São Gonçalo

O Corpo de Bombeiros fez a remoção do corpo na manhã de domingo, por volta das 11h, sendo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói - Foto: Arquivo/O São Gonçalo

Um homem de 50 anos foi encontrado morto na manhã do último domingo (5), em uma área de mata na Estrada do Bananal, em Ponta Negra, Maricá. Ele estava desaparecido desde a última quinta-feira (2), quando saiu de casa para caçar.

Segundo a Polícia Militar, um familiar procurou a corporação e informou que a vítima não era vista e nem fazia contato há cerca de três. De acordo, ele havia ido para uma região de mata no bairro Bananal-Ponta Negra e, desde então, não retornou à residência. Não foi falado o que ele pretendia caçar.

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Ainda de acordo com a PM, os agentes realizaram buscas na região com apoio do irmão da vítima. Em um local de difícil acesso, os policiais localizaram o veículo do homem, que estava trancado. Logo depois, ele foi localizado sem vida, dentro de uma rede armada na mata. A área foi isolada para realização da perícia.

O Corpo de Bombeiros fez a remoção do corpo na manhã de domingo, por volta das 11h, sendo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói. O caso está sob investigação da Polícia Civil, que apura as circunstâncias e a causa da morte.