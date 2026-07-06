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Homem que saiu para caçar é encontrado morto em Ponta Negra

O caso está sob investigação da Polícia Civil, que apura as circunstâncias e a causa da morte

relogio min de leitura | Redação 06 de julho de 2026 - 13:08
O Corpo de Bombeiros fez a remoção do corpo na manhã de domingo, por volta das 11h, sendo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói
O Corpo de Bombeiros fez a remoção do corpo na manhã de domingo, por volta das 11h, sendo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói -

Um homem de 50 anos foi encontrado morto na manhã do último domingo (5), em uma área de mata na Estrada do Bananal, em Ponta Negra, Maricá. Ele estava desaparecido desde a última quinta-feira (2), quando saiu de casa para caçar.

Segundo a Polícia Militar, um familiar procurou a corporação e informou que a vítima não era vista e nem fazia contato há cerca de três. De acordo, ele havia ido para uma região de mata no bairro Bananal-Ponta Negra e, desde então, não retornou à residência. Não foi falado o que ele pretendia caçar.

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Ainda de acordo com a PM, os agentes realizaram buscas na região com apoio do irmão da vítima. Em um local de difícil acesso, os policiais localizaram o veículo do homem, que estava trancado. Logo depois, ele foi localizado sem vida, dentro de uma rede armada na mata. A área foi isolada para realização da perícia.

O Corpo de Bombeiros fez a remoção do corpo na manhã de domingo, por volta das 11h, sendo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói. O caso está sob investigação da Polícia Civil, que apura as circunstâncias e a causa da morte.

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