Com Ryan poupado, Seleção Brasileira treina para duelo contra a Noruega

O técnico Carlo Ancelotti contou com quase todo o elenco, com exceção de Ryan, Raphinha e Lucas Paquetá - Foto: Nelson Terme/ CBF

O técnico Carlo Ancelotti contou com quase todo o elenco, com exceção de Ryan, Raphinha e Lucas Paquetá - Foto: Nelson Terme/ CBF

A Seleção Brasileira retomou a preparação para enfrentar a Noruega, neste domingo (4), às 17h (Brasília), pelas Oitavas de Final da Copa do Mundo de 2026. O treino começou na tarde desta quinta-feira (2), no CT Columbia Park, em Nova Jersey.

O técnico Carlo Ancelotti contou com quase todo o elenco, com exceção de Ryan, Raphinha e Lucas Paquetá.

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Ryan e Raphinha treinaram separados do elenco. Enquanto o ex-atacante do Vasco focou em atividades de controle de carga, o camisa 11 do Barcelona entrou em campo após os outros jogadores, para realizar trabalhos de transição, após sofrer lesão na coxa direita na partida contra o Haiti, na fase de grupos.

Raphinha ainda não tem presença garantida no jogo das Oitavas, já Ryan não apresenta nenhum problema físico e deve ficar a disposição do técnico.

Já Lucas Paquetá, está praticamente fora desta Copa do Mundo, após lesão muscular confirmada no último jogo do Brasil, contra o Japão, pela fase 16 avos de final. Apesar disso, o jogador do Flamengo segue junto com a delegação da Seleção nos Estados Unidos.

Brasil e Noruega se enfrentam neste domingo, às 17h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, no Estádio de Nova York e Nova Jersey. Quem passar pegará México ou Inglaterra nas quartas de final.