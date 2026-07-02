Flamengo enfrenta o River Plate em Portugal nesta sexta (3); confira onde assistir

O jogo é válido pelo Troféu do Algarve, uma competição de pré-temporada - Foto: Adriano Fontes / Flamengo

O jogo é válido pelo Troféu do Algarve, uma competição de pré-temporada - Foto: Adriano Fontes / Flamengo

O Flamengo entra em campo durante a Copa do Mundo, em um amistoso contra o River Plate, da Argentina, realizado em Portugal, às 15h30 desta sexta-feira (3). O jogo é válido pelo Troféu do Algarve, uma competição de pré-temporada.

Flamengo e River serão os primeiros representantes do continente americano a disputarem essa competição. Os jogos vão acontecer no Estádio Algarve, na região sul de Portugal, localizado entre os municípios de Faro e Loulé. Em 2025, o campeão do torneio foi o Fulham, da Inglaterra.

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Para esta partida, o Flamengo conta com desfalques de peso, em função das convocações para a Copa. Arrascaeta, Varela e De la Cruz, eliminados com o Uruguai na fase de grupos, não estão à disposição de Leonardo Jardim. Assim como Gonzalo Plata, recém eliminado com a seleção do Equador.

Outros nomes de destaque, como Léo Pereira, Paquetá, Danilo e Alex Sandro seguem na Copa do Mundo com a Seleção Brasileira.

A partida terá transmissão da Band, na TV aberta, e do canal por assinatura Sportv.

A partida ocorre simultaneamente ao confronto entre Austrália e Egito, válido pela fase de 16 Avos da Copa do Mundo de 2026.