Raphinha tem lesão na coxa direita confirmada

Jogador se lesionou na vitória da Seleção sobre o Haiti - Foto: Raphael Ribeiro/ CBF

Jogador se lesionou na vitória da Seleção sobre o Haiti - Foto: Raphael Ribeiro/ CBF

A CBF confirmou neste sábado (20) a lesão sofrida pelo atacante Raphinha na partida contra o Haiti, válida pela segunda rodada do grupo C da Copa do Mundo 2026.

A entidade divulgou os resultados dos exames feitos pelo atleta, apontando para uma lesão muscular na região posterior da coxa direita.

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Com isso, o jogador do Barcelona passará por um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da Seleção. Raphinha não será cortado.

O jogador se machucou aos 39 minutos na vitória do Brasil contra o Haiti pelo placar de 3 a 0. Na ocasião, foi substituído por Rayan. Além do jovem revelado nas categorias de base do Vasco, Luiz Henrique pode ser outra opção para substituir Raphinha nos próximos jogos.

Apesar do desfalque de Raphinha, Carlo Ancelotti deverá contar com o retorno do camisa dez Neymar para a partida contra a Escócia.

Líder do grupo C, após a vitória na última rodada, a Seleção volta a campo nesta quarta (24), contra a Escócia, às 19h (Brasília), Hard Rock Stadium, em Miami, pelo último jogo da fase de grupos da Copa.