México vence África do Sul na estreia da Copa do Mundo

Jiménez fez o gol que fechou a vitória mexicana na partida de abertura da Copa do Mundo - Foto: Divulgação/FIFA

Jiménez fez o gol que fechou a vitória mexicana na partida de abertura da Copa do Mundo - Foto: Divulgação/FIFA

O primeiro jogo da Copa do Mundo de 2026, entre México e África do Sul, terminou com vitória dos anfitriões por 2 a 0, no histórico Estádio Azteca, na Cidade do México. A partida foi realizada às 16h (horário de Brasília), após uma grande festa de abertura.

Reeditando o confronto de abertura da Copa do Mundo de 2010, disputada na África do Sul, mexicanos e sul-africanos voltaram a se enfrentar, desta vez na partida inaugural do Mundial de 2026. Se no duelo anterior o placar terminou empatado em 1 a 1, agora o México levou a melhor diante de sua torcida.

O primeiro gol saiu aos 9 minutos. Após um erro na saída de bola da seleção africana, a bola sobrou para Quiñones, que teve apenas o trabalho de finalizar na saída do goleiro.

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Mesmo em vantagem, o México continuou criando boas oportunidades de gol. Já a África do Sul encontrava dificuldades para atacar e levava perigo apenas em chutes de longa distância.

Na segunda etapa, a situação ficou ainda mais complicada para os sul-africanos. Aos 5 minutos, Sithole cometeu uma falta dura e foi expulso. Dezessete minutos depois, Raúl Jiménez ampliou a vantagem mexicana. O atacante recebeu cruzamento da direita e cabeceou firme para o fundo das redes, dando números finais ao confronto.

Nos minutos finais, a partida ainda teve mais duas expulsões: Zwane, pela África do Sul, e Montes, pelo México.

Ainda nesta terça-feira, o Grupo A terá sequência com o confronto entre Coreia do Sul e Tchéquia, às 23h.

Estreia do Brasil

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo no sábado, às 19h, diante do Marrocos.