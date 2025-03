Acidente na BR-101, na altura de Itaboraí, deixa dois mortos e dois feridos

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram gravemente feridas, após um acidente envolvendo uma motocicleta, Honda CG, e um ônibus, na manhã deste sábado, na BR-101, em Itaboraí.

De acordo com informações da Arteris Fluminense, a concessionária que administra a via, todas as vítimas do acidente estariam na motocicleta. A Policia Rodoviária Federal no entanto ainda não divulgou a dinâmica do fato.

As vítimas sobreviventes foram socorridas, em estado grave, para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, em São Gonçalo e para o Hospital Municipal Leal Junior, em Itaboraí. Uma das vítimas sobreviventes é uma menina e tem 17 anos. Ela vai passar por cirurgia.

Para acelerar o trabalho da perícia, os agentes foram deslocados para o local do fato de helicóptero. Por causa da ocorrência, duas faixas precisaram ser interditadas. Equipes da Arteris, agentes da PRF e Bombeiros atuam no local. As vias já foram liberadas mas o engarrafamento ultrapassa dos 10km.