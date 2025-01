Reconhecimento facial em vans intermunicipais começa a funcionar no Rio

Começaram a rodar nesta semana pelas ruas do Rio de Janeiro as primeiras vans intermunicipais com reconhecimento facial. A tecnologia de biometria facial nos veículos começou nesta segunda (6) e, até o fim de janeiro, mais 58 veículos terão o recurso, mas a instalação será feita de maneira gradual.

O sistema tem como objetivo impedir fraudes e aumentar a segurança das viagens. Uma investigação do Detro-RJ, da Secretária de Transportes e da Polícia Civil, desmontou um esquema de uso irregular do bilhete único intermunicipal (BUI), no início de 2024. A ação levou a uma economia diária de R$ 40 mil mensais aos cofres públicos.

Com o BUI, o passageiro paga a tarifa de R$ 8,55, possibilitando um desconto nas passagens. Os valores integrais variam conforme a linha, algumas chegam a R$18,25. O bilhete eletrônico é pessoal e intransferível. Com a nova tecnologia, o benefício será bloqueado caso seja utilizado por uma pessoa que não seja o titular do cartão.

O equipamento será instalados nos veículos de janeiro a outubro deste ano.