Protesto é organizado em prol da saúde pública em São João de Meriti

Neste sábado (15), 400 pessoas fizeram um protesto devido diversos problemas relacionados á saúde no município, em frente á Maternidade do Morrinho no centro de São João de Meriti.

A maternidade foi fechada em maio de 2018 e até não tem data de reabertura. Sua fachada foi reformada e obras ocorreram no prédio, mas segue sem informações sobre custo ou prazo para a inauguração.

Elaine Silva do Nascimento de 38 anos, moradora da cidade mostra sua revolta com o descaso: “é desumano o que estamos passando com essa gestão do Dr. João e do Valdecy da Saúde. O pior de tudo é que o prefeito é médico e seu vice leva o nome da saúde. Eles colocaram São João de Meriti no CTI! Meu pai infartou nos meus braços e, quando chegamos ao PAM de Vilar dos Teles, estava um pandemônio. Fomos para outro hospital, mas não deu tempo. Sou testemunha viva do descaso, da covardia dessa gestão”.

Nas redes sociais, são frequentes as queixas quanto ao sucateamento do serviço público de saúde. “Tive que ter meu filho em Caxias, já que São João de Meriti não tem uma maternidade funcionando. Fico me perguntando como pode um prefeito que é médico obstetra não se preocupar com as mães e as crianças... E ainda por cima lança um candidato chamado Valdecy da Saúde. Isso é um desrespeito com a população da cidade”, desabafou Hellen, em postagem no Instagram.

No mês passado, o “RJTV”, da Globo, mostrou que o Hospital Municipal de São João de Meriti foi inaugurado em 2020, funcionou por pouco tempo e agora passa por uma nova obra de quase R$ 6 milhões. Os pacientes em estado mais grave são transferidos para a UPA do Jardim Íris, que está sempre lotada.