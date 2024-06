Obras de macrodrenagem causarão interdições em ruas no Barreto, em Niterói

As transformações no Barreto e na Engenhoca, bairros da Zona Norte de Niterói, seguem a todo vapor. As intervenções, promovidas pela Prefeitura de Niterói para acabar com os problemas de alagamento na região, englobam a instalação de uma rede de macrodrenagem, urbanização, reconstrução de meios-fios e mais. A partir de quarta-feira (05), as equipes da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (EMUSA) darão início à terceira etapa do projeto.



Durante esta fase, sete ruas do Barreto passarão por intervenções de drenagem, o que poderá resultar em possíveis interdições no tráfego de veículos, que serão realizadas de forma pontual, de quarteirão a quarteirão. O trânsito de pedestres não será afetado. O primeiro ponto afetado será no cruzamento das ruas Salgado Filho e Amerino Vanique.



A primeira das três etapas previstas das obras já teve a instalação da rede de drenagem concluída, no trecho da Rua Vereador José Vicente Sobrinho, que vai da Travessa José Carreteiro até a Travessa Francisco Esteves, na Engenhoca. O trecho passará a receber obras de urbanização, como a reconstrução de meios-fios e calçadas, além de pavimentação.

Na segunda etapa, ainda em andamento, as equipes trabalham na construção da rede de drenagem no terreno onde fica a Cidade da Ordem Pública, na Rua Craveiro Lopes, no Barreto, onde estão sendo instaladas aduelas subterrâneas que chegam a medir 2,5 metros de altura por 5 metros de comprimento. Nessa fase, a rede vai se estender pela Travessa Madame Pacheco até a Avenida General Castrioto.



As obras de macrodrenagem do Barreto e Engenhoca abrangem 4,6 quilômetros de extensão. O investimento é de aproximadamente R$ 76 milhões, com prazo de execução de 24 meses a partir da ordem de início, ocorrida no fim de janeiro deste ano. Todos os trechos impactados receberão obras de urbanização, com reconstrução de meios-fios, calçadas e nova pavimentação.



Confira as ruas que poderão sofrer interdições:



Rua Amerino Vanique



Rua Salgado Filho



Rua Alan Kardec



Rua General Estilac Leal



Rua Maestro Vila Lobos



Rua Galvão



Rua Presidente Craveiro Lopes