Prefeitura de Niterói promove Maio Amarelo 2024

A Prefeitura de Niterói, por meio da NitTrans, vai promover mais uma campanha do Maio Amarelo que tem como objetivo convidar a população a refletir sobre segurança viária e a importância do respeito às leis de trânsito. As atividades buscam chamar a atenção de motoristas, motociclistas, ciclistas, pedestres e profissionais do volante e se estenderão ao longo do mês. Este ano, a campanha tem como tema “Paz no trânsito começa por você”.

Desde 2014, quando surgiu no Brasil, o Maio Amarelo reúne representantes da sociedade civil e de diferentes órgãos públicos em um movimento ativo com campanhas e ações temáticas para prevenir acidentes e lesões no trânsito. Ao todo, 25 ações serão desenvolvidas pela Coordenadoria Geral de Educação Para o Trânsito da NitTrans em parceria com outras secretarias e instituições.

Leia também:

Dia das Mães: comércio espera aumento de 7% nas vendas

Bloqueado! Gracyanne Barbosa deixa a casa onde morava com Belo

A abertura das atividades acontece na próxima terça-feira, dia 7, com a ação ‘Maio Amarelo Delivery’, às 9h, na sede da Ponte Rio-Niterói. A atividade foi criada para promover conscientização em segurança viária e educação para o trânsito aos motociclistas e ciclistas delivery. Durante o evento serão entregues kits com material informativo e será disponibilizado um ponto fixo para a instalação gratuita de antenas de proteção a linhas de pipa para bicicletas e motos. A ação se repetirá nos dias 17, 22 e 23, na área de Carga e Descarga do Plaza Shopping, no Campo de São Bento e no Largo da Batalha, respectivamente.



Bicycle Motocross (BMX) – Em uma ação inédita, a NitTrans realizará a palestra ‘BMX: Diálogos sobre o esporte, Mobilidade Ativa, Segurança Viária, Conscientização e Educação para o Trânsito’, voltada para os ciclistas, especialmente os praticantes de esportes radicais. As palestras acontecem no Campo de São Bento, nos dias 8 e 16, e serão ministradas pelo ciclista Onofre de Souza Castilho Neto, esportista que há 40 anos dedica-se à prática do BMX e outras modalidades do ciclismo. Ele abordará o surgimento do esporte, suas técnicas e a importância do uso dos equipamentos de proteção individual e da consciência em segurança viária e educação para o trânsito, necessárias durante a prática esportiva.

Nos sábados de maio, dias 11, 18 e 25, sempre a partir das 10h, a NitTrans realizará a iniciativa ‘Educação Para o Trânsito Na Comunidade’, com visitas a regiões carentes de Niterói para dialogar sobre Segurança Viária. A equipe da Coordenadoria Geral de Educação Para o Trânsito e os operadores de trânsito terão um momento de conversa com os moradores, a partir da distribuição de materiais educativos e com montagem da Minipista para as crianças.

Nos dias 9 e 23 acontecerão duas edições do tradicional ‘Café na Travessia’. A iniciativa tem como objetivo levar conscientização sobre segurança viária e a utilização das vias compartilhadas entre motoristas, ciclistas e pedestres, para a população que está se deslocando pelas travessias mais movimentadas da cidade. Nos dias 16 e 23, acontecem duas edições do ‘Happy Hour Maio Amarelo’, realizadas em lugares de grande concentração de bares e restaurantes. Duas ferramentas fazem parte da abordagem nesta ação: um bafômetro para atestar o nivel de álcool consumido pelas pessoas e um visor simulador dos efeitos do consumo de álcool na visão, que tem como proposta levar a população a perceber na prática os prejuízos causados pelo efeito do álcool e os riscos de dirigir alcoolizado.

Ações para entregadores

Nos dias 27 e 29 a programação do Maio Amarelo será voltada para os motoboys e ciclistas delivery. Na segunda-feira (27), entre 9h e 13h, acontecerá o Curso de Pilotagem Segura para Motoboys Deliverys com a presença do Simulador de Ponto Cego de ônibus e caminhões – ponto de vista do retrovisor em que não é possível ao motorista ver o veículo que transita na sua diagonal. Já na quarta-feira (29), no mesmo horário, acontecerá a Capacitação em Segurança Viária, Educação para o Trânsito e Legislação de Trânsito e Primeiros Socorros para motoboys e ciclistas delivery. Ambas as programações têm como objetivo abordar a importância da Direção Defensiva, da manutenção preventiva e a atualizar os trabalhadores delivery sobre a legislação de trânsito. O curso e a capacitação serão realizados no Auditório do Caminho Niemeyer, no Centro.

Para os motoristas de ônibus, será ofertada uma capacitação sobre a importância da Direção Defensiva, da manutenção preventiva e da atualização da legislação de trânsito. Os motoristas também serão treinados no Simulador de Ponto Cego. O evento acontece no dia 28 de maio, das 9h às 13h, também no Auditório do Caminho Niemeyer, no Centro.

Simultaneamente, durante os dias 27, 28 e 29, o Caminho Niemeyer receberá a Carreta do Comando de Saúde da Polícia Rodoviária Federal, que é uma unidade móvel de saúde que atende diferentes especialidades médicas. Ela receberá motoristas de ônibus, motociclistas e ciclistas delivery durante os três dias para atendimento médico. Equipes interdisciplinares estarão presentes para dialogar sobre Segurança Viária, Saúde e Trânsito. Os motoristas e ciclistas serão orientados sobre os fatores que podem causar danos à saúde e que contribuem para a ocorrência de sinistros, além de aprender como agir de forma preventiva e coletiva.

Capacitação para professores – Ainda em Maio, terão início as novas turmas da Capacitação em Segurança Viária, Legislação, Educação para o Trânsito e Sustentabilidade para docentes. As aulas, que acontecerão uma vez por semana, serão ministradas pela equipe da Coordenadoria Geral de Educação Para o Trânsito e se estenderão ao longo do ano, visando atingir o maior número de professores da Rede Municipal de Educação. Confira toda a programação na agenda abaixo.

Programação completa do Maio Amarelo:

07 de Maio

Abertura das atividades do Maio Amarelo Delivery

Horário:9h

Local: Sede da Ponte Rio-Niterói – Rua Mário Neves, número 01, Ilha da Conceição.

08 de Maio

Capacitação em Segurança Viária, Legislação, Educação para o Trânsito e Sustentabilidade para docentes

Horário: 14h

Local: Escola Municipal Paulo de Almeida Campos – Rua General Pereira da Silva, n. 50 – Icaraí

Bmx: Diálogos sobre o esporte, Mobilidade Ativa, Segurança Viária, Conscientização e Educação para o Trânsito

Horário: 15:30h

Local: Campo São Bento – Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva, s/n – Icaraí

09 de Maio

Café na Travessia

Horário: 09h

Local: Avenida Roberto Silveira com Miguel de Frias (Na esquina da Drogaria Venâncio)

11 de Maio

‘Educação para o Trânsito Vai à Comunidade’

Horário: 10h

Local: Comunidade a ser definida pela SEMPAS

15 de Maio

Capacitação em Segurança Viária, Legislação, Educação para o Trânsito e Sustentabilidade para docentes

Horário: 14h

Local: Escola Municipal Alberto Torres – Rua Professor Ismael Coutinho, n. 88 – Centro

16 de Maio

Happy Hour Maio Amarelo

Horário: 18h

Ponto Fixo: Referência Cantareira Praça Leoni Ramos – São Domingos

17 de Maio

Maio Amarelo Delivery

Horário:16h

Local: Área de carga e descarga no Plaza Shopping – Av. Badger da Silveira, 230

18 de Maio

‘Educação para o Trânsito Vai à Comunidade’

Horário: 10h

Local: Comunidade a ser definida pela SEMPAS

22 de Maio

Capacitação em Segurança Viária, Legislação, Educação para o Trânsito e Sustentabilidade para docentes

Horário: 10h

Local: Escola Municipal Júlia Cortines- Rua Lopes Trovão, s/n – Icaraí

Maio Amarelo Delivery

Horário: 16h

Ponto Fixo: Campo São Bento

23 de Maio

Café na Travessia e Maio Amarelo Delivery

Horário: 15h

Local: Largo da Batalha (Em frente ao Supermercado Rede Economia)

Happy Hour Maio Amarelo

Horário: 18h

Ponto Fixo: Referência Salve Simpatia- Rua Nóbrega, 239- Santa Rosa

25 de Maio

‘Educação para o Trânsito Vai à Comunidade’

Horário: 10h

Local: Comunidade a ser definida pela SEMPAS

27 de Maio

Curso de Pilotagem Segura para Motoboys Deliverys com a presença do Simulador de Ponto Cego

Horário: 9h às 13h

Local: Auditório da Fundação Oscar Niemeyer – Caminho Niemeyer -Rua jornalista Rogério Coelho Neto s/n° – Centro.

Comando Saúde

Horário: 10h às 16h

Local: Caminho Niemeyer – Rua jornalista Rogério Coelho Neto s/n° – Centro.

28 de Maio

Capacitação dos Motoristas de Ônibus com a presença do Simulador de Ponto Cego

Horário: 9h às 13h

Local: Auditório da Fundação Oscar Niemeyer – Caminho Niemeyer -Rua jornalista Rogério Coelho Neto s/n° – Centro.

Comando Saúde

Horário: 10h às 16h

Local: Caminho Niemeyer – Rua jornalista Rogério Coelho Neto s/n° – Centro.

29 de Maio

Capacitação em Segurança Viária, Educação para o Trânsito e Legislação de Trânsito e Primeiros Socorros para motoboys e ciclistas Delivery

Horário: 9h às 13h

Local: Auditório da Fundação Oscar Niemeyer – Caminho Niemeyer -Rua jornalista Rogério Coelho Neto s/n° – Centro.

Comando Saúde

Horário: 10h às 16h

Local: Caminho Niemeyer – Rua jornalista Rogério Coelho Neto s/n° – Centro.

Capacitação em Segurança Viária, Legislação, Educação para o Trânsito e Sustentabilidade para docentes

Horário: 14h

Local: Escola Municipal Santos Dumont – Rua Manoel Correia, s/n – Bairro de Fátima