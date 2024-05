Bloqueado! Gracyanne Barbosa deixa a casa onde morava com Belo

A modelo de fisiculturismo, Gracyanne Barbosa deixou de seguir e bloqueou nas redes sociais o cantor Belo, seu ex-marido. A atitude deixou os fãs do casal sem esperança de reconciliação.

Em uma entrevista concedida ao colunista Leo Dias, Gracyanne afirma que "Parei de seguir o Belo e o bloqueei. Não volto para casa".

Após deixar de seguir Belo, a fisiculturista publicou uma frase de autoajuda, que poderia ser interpretada como indireta para o ex marido, "Não é raiva. É decepção. E eu acho que é bem pior", diz o texto. A frase concorda com as falas de Gracyanne em outras entrevistas. Ainda sobre a separação com o pagodeiro, a mulher lamentou a demora de Belo para conversarem e se resolverem.



Gracyanne divulgou nas redes sociais fotos da viagem para São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. A modelo ainda não comentou onde irá morar quando retornar de viagem.