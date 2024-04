Alerta meteorológico sobre forte temporal deixa população de Niterói preocupada

A poluição crescente associada com falta de coleta de lixo adequada são fatores combinados para alagamentos - Foto: Layla Mussi

A poluição crescente associada com falta de coleta de lixo adequada são fatores combinados para alagamentos - Foto: Layla Mussi

Alertados sobre previsão de chuvas que podem chegar a Niterói a partir da noite desta quarta-feira (17), moradores do bairro do Fonseca, na Zona Norte, se mostraram preocupados com a quantidade de lixos encontrados nas vias públicas.

A poluição crescente associada com falta de coleta de lixo adequada são fatores combinados para alagamentos. Este é o caso da Rua Doutor Carlos Maximiano, Travessa Pinto Lima e Alameda São Boaventura, onde são encontrados muitos resíduos que vão desde sacola plástica até sofá velho.

Para os moradores as inundações poderiam ser amenizadas ou até evitadas se bocas de lobo não estivessem obstruídas por lixo.

Moradores relatam que é comum encontrar lixo pelas ruas | Foto: Layla Mussi

Leia também

Vazamento de água limpa causa rachaduras no solo, no Luiz Caçador, em SG

Jornalista e escritora de Maricá recebe homenagem do Prêmio ASEBERJ de Reconhecimento Social

De acordo com a aposentada Rosemary Garcia, 63 anos, a coleta de lixo está em dia, entretanto, não há pessoal suficiente para manter a limpeza, varrendo e tirando algum lixo que eventualmente possa aparecer.

“Já fui lá (Prefeitura) e pedi ajuda. Antigamente tinha uma moça que limpava aqui quase todo dia, agora desapareceu. O que alegaram é que os funcionários foram alocados para as escolas. O resultado disso são essas lixeiras transbordando”, contou a moradora da Rua Doutor Carlos Maximiano.

Resíduos vão desde sacola plástica até sofá velho | Foto: Layla Mussi

Em relação aos alagamentos, a aposentada relata que são constantes.

“O lado esquerdo da rua alega. Os bueiros estão sempre entupidos”, disse.

Em nota a Prefeitura de Niterói informou que a coleta domiciliar e a varrição nesses locais estão regularizadas. Ainda pediu a colaboração da população, para colocar o lixo apenas no dia da coleta

Sobre a previsão, a Prefeitura emitiu um alerta de chuvas intensas válido entre 21h do dia 17/04 (quarta-feira) e 23h59 do dia 18/04 (quinta-feira).