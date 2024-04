Jornalista e escritora de Maricá recebe homenagem do Prêmio ASEBERJ de Reconhecimento Social

No dia 20 de abril, acontece a Premiação da Associação de Saúde e Bem Estar do Rio de Janeiro (ASEBERJ), que homenageará diversas personalidades da região metropolitana. A principal homenageada com o prêmio de reconhecimento social será a militante Berenice Piana, co-autora da lei 12.764, sancionada em 28 de dezembro de 2012, que leva seu nome: a Lei Berenice Piana, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com transtornos do espectro autista.

A Premiação acontecerá, a partir das 10h, na Rua Acúrcio Torres, 499, Outeiro das Pedras, em Itaboraí. Outra personalidade que será homenageada é a jornalista e escritora Roberta de Souza, por sua iniciativa em organizar, junto com seu sócio Nilton Oliveira, a Coletânea Mãe Atípica.

A coletânea faz parte de iniciativas premiadas e de destaque criadas pela Afeto Editora, selo editorial de Maricá, que, com apenas dois anos de vida, conta com mais de 20 autores, dentre eles 3 premiados nacionalmente, além de já ter em seu currículo uma premiação internacional.

Roberta, que é mãe atípica, trabalha no mercado editorial há mais de 20 anos. Natural de Niterói, criou o Grupo Gaia de Comunicação em 2015, de lá para cá criou o selo Afeto e agregou à sua marca o selo Serpentine Editorial, em parceria com Kenia Costa (Drak). Este ano, com a partida de sua mentora, Labouré Lima, em fevereiro, a jornalista unirá a seu grupo o selo da Editora Muiraquitã, uma das editoras mais antigas da cidade de Niterói, que tem mais de 30 anos de história. E, para celebrar a vida e Labouré Lima, Roberta está organizando a Antologia O Perfume da Palavra, Vol VI. Para conhecer este edital escreva para editora.muiraquita@gmail.com.

Com cinco obras solos publicadas (tendo recebido 4 prêmios por algumas delas), 2 biografias, e com participação em mais de 18 coletâneas e antologias, onde organizou 8 delas, Roberta de Souza se sente muito feliz e honrada em receber esta honraria. “Esta coletânea é a menina dos meus olhos. Espero conseguir tocar todas as mães atípicas que vivem lutas diárias gigantescas. E esta homenagem chegou para me mostrar que sim, estamos no caminho certo!”, pontua.

O edital da coletânea está disponível em https://afetoeditora.com.br/coletanea-maes-atipicas/

Entre os outros homenageados estão Alberto Flisgo, Lu Rufino, Luciana Cardoso, Marcos Moura, Severino Santos, Luana Mota, Luiz Henrique Peregrino. Para ver a lista completa dos homenageados, clique aqui.

