Áudio revela suposto ataque de criminosos contra prédio da Enel

Mais de 85 horas sem energia elétrica. Da noite de sábado (18) até a manhã de quarta-feira (22), e sem previsão de retorno. Cansados, perdendo tudo e pedindo socorro, assim estão os moradores do Galo Branco, Chumbada e Menino de Deus. Contudo, apesar da situação, alguns estão preocupados com funcionários da Enel, já que traficantes dessas localidades estariam planejando um ataque a tiros na sede da empresa, na Estrela do Norte, em São Gonçalo.

A informação chegou à empresa via áudio, após moradores tomarem ciência do plano criminoso. “Os caras estão chamando os caras do Menino de Deus para dar tiro de fuzil lá para dentro da COE (Centro de Operações Enel), em São Gonçalo, quem conhece o morro aqui, dá para ver o COE ali do outro lado… machucar gente que não tem nada com isso. Caras malucos”, dizia parte do áudio.

O áudio com a denúncia de um morador do Minha Casa, Minha Vida, da Chumbada, já estaria circulando na Enel, segundo denúncias, no entanto, funcionários continuaram trabalhando de forma presencial no local.



Questionada, a Enel não respondeu.

