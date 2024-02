Polícia Civil prende quatro integrantes de quadrilha do “Boa Noite, Cinderela”

Os presos fazem parte do principal grupo especializado nessa prática criminosa que atua nas imediações da Lapa, no período noturno - Foto: Divulgação

Os presos fazem parte do principal grupo especializado nessa prática criminosa que atua nas imediações da Lapa, no período noturno - Foto: Divulgação

Policiais civis da 5ª DP (Mem de Sá) e da 20ª DP (Vila Isabel) prenderam, nesta sexta-feira (02/02), quatros integrantes de uma organização criminosa especializada na prática do golpe do “Boa Noite, Cinderela”. A prisão ocorreu nas proximidades da Lapa, Centro do Rio.



Durante a ação, os policiais conseguiram recuperar os pertences que tinham sido subtraídos da vítima e levá-la para atendimento médico emergencial. Os presos fazem parte do principal grupo especializado nessa prática criminosa que atua nas imediações da Lapa, no período noturno.

Leia mais:

Homem acusado de agredir e matar vítima a pauladas é preso em Maricá

Gonçalense é apreendida por forjar o próprio sequestro

A captura faz parte de um desdobramento de ações de inteligência realizadas pela Polícia Civil com o intuito de monitorar e coibir a prática deste crime.