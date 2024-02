Homem acusado de agredir e matar vítima a pauladas é preso em Maricá

Policiais civis da 82ª DP (Maricá) prenderam, nesta sexta-feira (02/02), um homem acusado de latrocínio. De acordo com as investigações, no fim do ano passado, ele agrediu Bruno Ferreira de Almeida, de 26 anos, com um pedaço de pau e, depois, roubou o carro da vítima. O criminoso foi localizado na mesma rua onde cometeu o crime, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio.

Bruno chegou a ser levado para o hospital e ficou internado, mas não resistiu. O autor foi identificado pelos agentes por meio de imagens de câmeras de segurança. Segundo apurado, ele chegou ao local de ônibus.

Durante diligências no local, os policiais se depararam com o acusado, que tentou fugir. Após ser preso, os agentes foram até a residência abandonada do homem e encontraram, na cama, as roupas usadas no dia do crime.