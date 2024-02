Gonçalense é apreendida por forjar o próprio sequestro

Após as diligências, os policiais conseguiram identificar a localização dos investigados no suposto cativeiro, localizado no Morro do Holofote, em Niterói - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia Antissequestro (DAS) prenderam uma mulher em flagrante, nesta quarta-feira (31/01), e apreenderam uma adolescente pelo crime de extorsão. Eles foram capturados em Niterói, após ação de inteligência.

Segundo os agentes, a mãe da adolescente, de 17 anos, compareceu à 72ªDP (São Gonçalo) para comunicar o desaparecimento dela. No dia seguinte, ela recebeu ligações e mensagens, informando que sua filha teria sido sequestrada, com exigência do pagamento de R$ 40 mil.

Nesse momento, o interlocutor enviou vídeo, imagens e áudios da suposta vítima amarrada nos pés e nas mãos e sendo agredida fisicamente num ambiente de cárcere privado. As ameaças prosseguiram ao longo da semana.

Após as diligências, os policiais conseguiram identificar a localização dos investigados no suposto cativeiro, localizado no Morro do Holofote, em Niterói. A farsa contra a própria mãe durou 10 dias e tudo foi arquitetado pela própria adolescente.

As investigações continuam para prender outros possíveis envolvidos.