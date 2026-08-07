Vasco acerta a contratação de Santiago Sosa

A novela terminou. O Vasco fechou a contratação do volante Santiago Sosa, do Racing, da Argentina. Os últimos detalhes que travavam o negócio foram resolvidos e o atleta é esperado no Rio de Janeiro nos próximos dias.

A negociação pelo argentino de 27 anos gira em torno de US$ 7 milhões (R$ 35,5 milhões na cotação atual) e estava encaminhada há mais de uma semana. O jogador chegou a se despedir dos torcedores do Racing antes do jogo contra o Tigre, pelo Campeonato Argentino, no dia 1º de agosto.

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Em seguida, o Racing passou a exigir cerca de metade do valor à vista e fez algumas exigências com relação as garantias financeiras. Com o impasse resolvido e contornado pelo Vasco, a contratação foi finalizada.

A negociação é vista como primordial para o Vasco neste momento, que deseja reforçar todos os setores do time. Sosa pode atuar como volante ou zagueiro e está na lista do departamento de futebol vascaíno desde o ano passado. O jogador foi um dos principais destaques da campanha do título do Racing na Copa Sul-Americana de 2024.