Trem atinge veículo e mata uma pessoa na Baixada Fluminense
O acidente aconteceu na estação Suruí, em Magé
Na tarde deste sábado (7) por volta das 17h, um trem de passageiros colidiu com um carro de passeio, provocando a morte de uma pessoa, enquanto a outra ficou ferida. O acidente aconteceu na estação Suruí, em Magé, na Baixada Fluminense. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um jovem com cerca de 25 anos, recebeu atendimento em estado grave e foi levado ao Hospital Municipal Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias.
A SuperVia, empresa que administra os trens urbanos do Rio, comunicou que o motorista do carro realizou um cruzamento em uma passagem não autorizada e foi atingido pelo trem.
Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível observar que o carro chegou a ser arrastado por alguns metros e ficou preso na linha férrea. A empresa chegou a suspender a passagem de trens pela região por conta do acidente.