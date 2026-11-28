O Botafogo entra em campo neste sábado (28) para seu último compromisso como mandante na temporada de 2026. Diante do Bahia, às 21h, no Estádio Nilton Santos, o Alvinegro terá a oportunidade de encerrar o ano em casa com uma vitória importante para sua torcida e para o futuro do clube no Campeonato Brasileiro.

O confronto é válido pela 37ª rodada, a penúltima da competição. Na 14ª colocação, com 43 pontos, o time carioca precisa vencer para garantir matematicamente sua permanência na Série A em 2027. Com o resultado positivo, chegará a 46 pontos e não poderá mais ser alcançado pelas equipes que estão na zona de rebaixamento.

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A equipe comandada por Tite tenta se recuperar após empatar em 1 a 1 com o São Paulo na rodada anterior. O resultado manteve o Botafogo próximo da parte de baixo da tabela e aumentou a importância do confronto deste sábado. Caso não vença, o Alvinegro ainda terá a última rodada para buscar os pontos necessários, mas poderá depender de outros resultados.

Do outro lado, o Bahia também chega pressionado. Na sexta colocação, com 54 pontos, o time dirigido por Rogério Ceni tenta confirmar sua vaga na próxima edição da Copa Libertadores. A equipe baiana não vence há três rodadas e vem de derrota por 1 a 0 para o Coritiba, em Salvador.

Para o duelo no Nilton Santos, o Botafogo terá mudanças no setor defensivo. Ferraresi e Marçal estão suspensos e desfalcam a equipe. Já o Bahia não poderá contar com o volante Acevedo, que também cumpre suspensão automática.

Serviço

- Jogo: Botafogo x Bahia

- Competição: Campeonato Brasileiro – 37ª rodada

- Data: sábado (28)

- Horário: 21h

- Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

- Transmissão: SporTV e Premiere