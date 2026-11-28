O Fluminense pressionou até o fim, com direito a bola na trave e grandes defesas do goleiro adversário, mas acabou superado por 1 a 0 pelo Cruzeiro, nesta sexta-feira (27/11), no Maracanã, em jogo válido pela 37ª e penúltima rodada do Brasileirão.



Já classificado para a Conmebol Libertadores do ano que vem, o Tricolor abre o G-4 do campeonato nacional com 63 pontos. O Flu precisa de um empate para confirmar vaga direta na fase de grupos do torneio sul-americano sem depender de qualquer resultado.

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A equipe comandada pelo técnico Marcão encerra sua temporada na próxima quarta-feira (02/12), quando enfrenta o Red Bull Bragantino, às 21h30, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), pela 38ª e última rodada da competição.