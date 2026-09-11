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Botafogo anuncia apresentação de Ziyech para a torcida neste sábado (12) antes de duelo pelo Brasileirão

Marroquino terá primeiro contato com os alvinegros antes de jogo contra o Bragantino

relogio min de leitura | Redação
Ziyech treina para entrar em campo pelo Botafogo
Ziyech treina para entrar em campo pelo Botafogo -

O Botafogo anunciou que o atacante marroquino Ziyech será apresentado aos torcedores neste sábado (12), no estádio Nilton Santos. A cerimônia acontece antes do jogo contra o Bragantino, às 20h30 (horário de Brasília), pela rodada 27 do Brasileirão.

O clube recomendou que a torcida que chegue cedo e entre o quanto antes no estádio. A apresentação à imprensa, com entrevista coletiva, será feita em data posterior. Ziyech, que usará a camisa 22 no Glorioso, foi o nono reforço do clube na janela de transferências.

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Aos 33 anos, Ziyech firmou contrato com o Alvinegro até o fim de 2028. Ele ainda não tem condições de atuar já que não foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF.

O Botafogo vive momento ruim no Campeonato Brasileiro e não vence há mais de um mês. Nos últimos cinco jogos, foram dois empates e três derrotas. A equipe comandada pelo técnico interino Rodrigo Bellão ocupa a 14ª posição da tabela, com 31 pontos somados.

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