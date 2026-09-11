Botafogo anuncia apresentação de Ziyech para a torcida neste sábado (12) antes de duelo pelo Brasileirão
Marroquino terá primeiro contato com os alvinegros antes de jogo contra o Bragantino
O Botafogo anunciou que o atacante marroquino Ziyech será apresentado aos torcedores neste sábado (12), no estádio Nilton Santos. A cerimônia acontece antes do jogo contra o Bragantino, às 20h30 (horário de Brasília), pela rodada 27 do Brasileirão.
O clube recomendou que a torcida que chegue cedo e entre o quanto antes no estádio. A apresentação à imprensa, com entrevista coletiva, será feita em data posterior. Ziyech, que usará a camisa 22 no Glorioso, foi o nono reforço do clube na janela de transferências.
Leia também:
➣Exposição de carros antigos é cancelada em São Gonçalo por previsão de chuva
➣ PMs são denunciados pela morte de médica após carro ser confundido com veículo suspeito na Zona Norte
Aos 33 anos, Ziyech firmou contrato com o Alvinegro até o fim de 2028. Ele ainda não tem condições de atuar já que não foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF.
O Botafogo vive momento ruim no Campeonato Brasileiro e não vence há mais de um mês. Nos últimos cinco jogos, foram dois empates e três derrotas. A equipe comandada pelo técnico interino Rodrigo Bellão ocupa a 14ª posição da tabela, com 31 pontos somados.