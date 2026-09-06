Rodada do Brasileirão agita disputa pelo título e contra o Z4; confira os resultados

Com o resultado, o Flamengo chegou aos 54 pontos e assumiu a liderança do Brasileirão - Foto: Divulgação/Gilvan de Souza/Flamengo

Com o resultado, o Flamengo chegou aos 54 pontos e assumiu a liderança do Brasileirão - Foto: Divulgação/Gilvan de Souza/Flamengo

Os times cariocas tiveram um fim de semana movimentado pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fluminense e Flamengo venceram seus compromissos, enquanto Botafogo e Palmeiras ficaram no empate sem gols. Os resultados mexeram diretamente com a parte de cima da tabela e também complicaram a situação do Vasco na luta contra o rebaixamento.

No sábado (5), o Fluminense derrotou o Vasco por 1 a 0, no Maracanã. O gol da vitória foi marcado pelo argentino Lucho Acosta, que saiu do banco de reservas e balançou as redes em sua primeira participação na partida.

O meia entrou no segundo tempo e aproveitou cruzamento de Soteldo para garantir os três pontos para o Tricolor. Com o resultado, o Fluminense chegou aos 45 pontos e voltou ao G4, ocupando a quarta colocação.

Já o Vasco permanece na 17ª posição, com 25 pontos, dentro da zona de rebaixamento. O Cruzmaltino teve boas oportunidades durante o clássico, mas não conseguiu superar o goleiro Fábio.

Neste domingo (6), foi a vez de o Flamengo entrar em campo. O Rubro-Negro enfrentou o Remo, no Mangueirão, em Belém, e venceu por 1 a 0, sob forte chuva.

O único gol da partida foi marcado por Samuel Lino aos 19 minutos do segundo tempo. O atacante recebeu passe de Arrascaeta dentro da área e finalizou para garantir a vitória carioca.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos 54 pontos e assumiu a liderança do Brasileirão. O time carioca ultrapassou o Palmeiras, que entrou em campo mais tarde e não conseguiu vencer o Botafogo.

Também neste domingo, Botafogo e Palmeiras empataram em 0 a 0, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

O resultado fez o Palmeiras chegar aos 53 pontos, um atrás do Flamengo, e perder a liderança do campeonato. O Botafogo, por sua vez, somou mais um ponto e chegou aos 31, ocupando a 13ª posição.

A partida teve chances para os dois lados e terminou sem gols. O goleiro Gabriel Batista, do Botafogo, teve participação importante para garantir o empate, enquanto o Palmeiras pressionou em boa parte do segundo tempo.

Com o encerramento dos principais jogos envolvendo os clubes cariocas, a rodada deixou o Flamengo na liderança, o Fluminense de volta ao G4 e o Vasco ainda dentro da zona de rebaixamento. Na parte de cima da tabela, a disputa pelo título segue acirrada entre Flamengo e Palmeiras.