Botafogo sonha com retorno de Luiz Henrique, mas negociação é considerada improvável

Luiz foi um dos principais nomes da equipe campeã do Campeonato Brasileiro e da Libertadores em 2024 - Foto: Reprodução/Vyacheslav Evdokimov/FC Zenit

Luiz foi um dos principais nomes da equipe campeã do Campeonato Brasileiro e da Libertadores em 2024 - Foto: Reprodução/Vyacheslav Evdokimov/FC Zenit

O Botafogo tem o retorno de Luiz Henrique como um dos grandes sonhos para a atual janela de transferências. O atacante, que atualmente defende o Zenit, da Rússia, foi um dos principais nomes da equipe campeã do Campeonato Brasileiro e da Libertadores em 2024. Apesar do desejo alvinegro, o clube considera difícil chegar a um acordo neste momento.

A principal possibilidade para viabilizar a negociação seria uma troca envolvendo o volante Danilo. O Zenit demonstrou interesse no jogador do Botafogo, mas o atleta não pretende se transferir para o futebol russo. O estafe de Danilo sequer abriu negociação por entender que o projeto esportivo não está de acordo com os planos do jogador.

Além da resistência de Danilo, a situação financeira do Botafogo é outro obstáculo. O clube está em processo de recuperação judicial e não possui condições de realizar neste momento a compra de Luiz Henrique. A dívida de 11 milhões de dólares com o Zenit, referente à contratação de Artur no início de 2025, também pesa nas conversas entre as partes.

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O valor devido ao clube russo foi incluído na recuperação judicial do Botafogo, e o Zenit ainda precisa aprovar as condições para o pagamento. Diante desse cenário, a negociação envolvendo Luiz Henrique dependeria de uma composição que incluísse jogadores do elenco alvinegro, mas, até agora, o Zenit demonstrou interesse apenas em Danilo.

Mesmo com as dificuldades, o retorno de Luiz Henrique é tratado como um sonho esportivo pelo Botafogo e também como um possível movimento da GDA, nova investidora da SAF que ainda não assumiu oficialmente a gestão.

A janela de transferências do futebol brasileiro termina no dia 11 de setembro. Luiz Henrique deixou o Botafogo após a temporada de 2024, quando foi peça fundamental nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, e atualmente está no Zenit.