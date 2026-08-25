Matheus Martins se acerta com o Dínamo e se aproxima de deixar o Botafogo
Glorioso acertou a venda em 7 milhões de euros; em 2024, clube pagou 10 milhões de euros no atleta
O atacante Matheus Martins se acertou com o Dínamo Moscou e está próximo de deixar o Botafogo. O jogador vai viajar até a Rússia nos próximos dias para assinar com o clube.
Entre os clubes, tudo foi acertado há cerca de uma semana. A negociação gira em torno de 7 milhões de euros (R$42,4 milhões). O que travou o acerto foi um impasse financeiro entre os russos e o atacante.
Leia também
➣ Frio não espanta público e Itacoatiara Big Wave reúne fãs do surfe em Niterói
➣ Porto da Pedra abre disputa pelo samba-enredo do Carnaval 2027 neste sábado (29)
Nesta terça, no entanto, os russos flexibilizaram a proposta inicial e concordaram com a contraproposta do estafe de Matheus. O atacante deve assinar contrato por quatro temporadas.
Matheus chegou ao Botafogo em 2024, quando foi comprado junto à Udinese por 10 milhões de euros (R$60 milhões na época). Pelo Alvinegro, o atacante fez 91 jogos, 10 gols e deu duas assistências.