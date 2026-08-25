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Matheus Martins se acerta com o Dínamo e se aproxima de deixar o Botafogo

Glorioso acertou a venda em 7 milhões de euros; em 2024, clube pagou 10 milhões de euros no atleta

relogio min de leitura | Redação
Jogador viveu momento de altos e baixos com a camisa Alvinegra
Jogador viveu momento de altos e baixos com a camisa Alvinegra -

O atacante Matheus Martins se acertou com o Dínamo Moscou e está próximo de deixar o Botafogo. O jogador vai viajar até a Rússia nos próximos dias para assinar com o clube.

Entre os clubes, tudo foi acertado há cerca de uma semana. A negociação gira em torno de 7 milhões de euros (R$42,4 milhões). O que travou o acerto foi um impasse financeiro entre os russos e o atacante.

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Nesta terça, no entanto, os russos flexibilizaram a proposta inicial e concordaram com a contraproposta do estafe de Matheus. O atacante deve assinar contrato por quatro temporadas.

Matheus chegou ao Botafogo em 2024, quando foi comprado junto à Udinese por 10 milhões de euros (R$60 milhões na época). Pelo Alvinegro, o atacante fez 91 jogos, 10 gols e deu duas assistências.

Tags:

botafogo Dínamo Moscou futebol internacional Matheus Martins Mercado da Bola transferência de jogador

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