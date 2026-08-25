Frio não espanta público e Itacoatiara Big Wave reúne fãs do surfe em Niterói

Mesmo com o tempo nublado e o frio, a Praia de Itacoatiara ficou repleta de pessoas na manhã desta terça-feira (25) para acompanhar o Itacoatiara Big Wave, que chega à oitava edição.

O evento reuniu surfistas de diferentes nacionalidades para testar suas habilidades nas grandes ondas da praia, em Niterói.

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Os atuais campeões, Pedro Scooby e Lucas Chumbo, marcaram presença para defender o título. Chumbo, considerado um dos principais atletas de ondas grandes do mundo, completou 31 anos nesta terça-feira (25) e comemorou a data dentro d'água.

“Feliz, peguei altas ondas. Meu aniversário é hoje, estou comemorando aqui no Itacoatiara Big Wave. Vamo que vamo (sic)”, disse o surfista.

“Isso é um mini Nazaré. Eu me preparo aqui para Nazaré”, completou Chumbo.

Entre o público que acompanhou a competição estava o engenheiro César Veríssimo, de 60 anos. Ele contou que descobriu a realização do evento pelas redes sociais e decidiu ir cedo para conferir as ondas.

“Eu vi uma postagem no Instagram de uma menina que sempre posta as coisas daqui, que é do campeonato. Eu não estava sabendo. Quando percebi, eram 6h30 mais ou menos. Falei: ‘vou logo lá para ver as grandes ondas’. É muito legal aqui Itacoatiara, é o berço do nosso surfe de Niterói”, contou.

César, que também é surfista nas horas vagas, costuma acompanhar competições de surfe em outras cidades. Para ele, apesar do frio, as condições encontradas nesta terça-feira eram favoráveis.

“Apesar de estar um dia frio, não tem chuva, boas ondas. Eu acredito que vai ser um dia bacana. E eu me surpreendi com a quantidade de gente aqui. Nem imaginei que tivesse tanta gente”, afirmou.

Morador de Itacoatiara há cerca de dez anos, o produtor audiovisual capixaba Éder Tavares, de 27 anos, trabalhou na organização do evento pelo segundo ano consecutivo. Ele destacou a importância da competição para o esporte na cidade.

“O evento Itacoatiara Big Wave é um dos maiores eventos que a gente tem aqui na cidade. Para mim, é incrível estar nesses eventos que fomentam o esporte na cidade. E a galera vindo assistir é gratificante”, afirmou.

A professora de educação física Renata Alvarenga Velasco, de 45 anos, levou os dois filhos para acompanhar a competição. “Tá legal, as ondas são boas”, disse Renata, enquanto o filho mais novo demonstrava expectativa para encontrar um dos atletas. “Ele quer ver o Pedro Scooby”, comentou.

A competição é disputada em duplas, divididas entre as categorias Times Masculinos e Times Mulher-Homem, com R$ 150 mil em premiação.

Na disputa masculina, os atletas se alternam entre o surfe e a condução do jet-ski. Já na categoria mista, a mulher fica responsável por pegar as ondas, enquanto o homem pilota o equipamento.

Para esta edição, o evento também reforçou a segurança dos competidores. Ao todo, 21 equipamentos, incluindo jet-skis, estão disponíveis na água destinados a possíveis situações de emergência.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca