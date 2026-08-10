Saídas de atletas dão ao Botafogo economia de R$ 6 milhões por mês na folha salarial

O Botafogo iniciou um processo de reformulação do elenco nesse segundo semestre do ano. A movimentação acontece junto aos primeiros passos da nova gestão do clube, que está sob comando do empresário Gabriel de Alba, e tem a GDA como futura investidora. Oito atletas já deixaram o clube e geraram uma diminuição de R$ 6 milhões na folha salarial do elenco.

O planejamento do clube era conseguir se desfazer de atletas que não estavam mais nos planos da diretoria e concluir uma missão que era desejada há meses, que era diminuir a folha salarial. Com as saídas de Neto, Raul, Léo Linck, Newton, Nathan Fernandes, Bastos, Chris Ramos e Joaquín Corrêa, o clube enxugou a folha de R$ 21 milhões para os R$ 15 milhões mensais.

Para conseguir concluir essa missão, o Botafogo teve que usar diferentes estratégias como venda (Newton), empréstimos (Nathan Fernandes, Chris Ramos e Léo Linck) e até rescisões contratuais amigáveis (casos de Neto, Raul, Bastos e Joaquín Corrêa).

Leia também:

➣Custo da cesta básica cai em 26 capitais; Rio tem quinta maior redução

➣ Leonardo passa o Dia dos Pais com apenas três de seus seis filhos

O clube ainda trabalha para definir o futuro de Ythallo e Caio Roque, que não fazem parte dos planos e treinam separado do restante do grupo.

Com as mudanças, o Botafogo conseguiu se reforçar e contratou seis atletas: Warleson, Gabriel Batista, Lucas Monzón, Paulinho, Domingos Andrade e Danilo Pereira. A previsão é que os gastos mensais com os atletas contratados representem menos da metade do alívio salarial gerado pelas saídas.

Essa é a primeira janela de transferências do clube sob a influência da GDA, que decidiu adotar um modelo parecido com o adotado no início da gestão John Textor, contratando nomes menos badaladas e de baixo custo. Nos bastidores, se fala que a ideia da GDA é montar um time "mais operário" e que seja montado a partir de uma grande atuação do departamento de scout.