Botafogo está aguardando propostas oficiais por Montoro

O Botafogo aguarda propostas oficiais pelo seu meia-atacante argentino, Álvaro Montoro, de 19 anos. O jogador é considerado uma das principais peças do clube carioca, junto de Danilo, podendo render um alto valor nas contas da instituição na janela de transferência que está por vir.



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Segundo informações divulgadas pelo portal de notícias esportivas "GE", de início, o plano do Glorioso era vender o meia-atacante por um valor entre 25 e 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 146 milhões e R$ 175 milhões, na cotação atual). E um dos clubes que vinham monitorando o desempenho do atleta de perto era o River Plate, além de algumas equipes europeias.

No clube carioca, Montoro é considerado de alta qualidade e com um grande potencial de desenvolvimento, em decorrência da idade. Assim o Botafogo acredita que propostas devem ser feitas em breve. A instituição tem a expectativa de arrecadar o valor de até 70 milhões de euros (cerca de R$ 408 milhões) com as vendas do meia-atacante de 19 anos e Danilo.

Montoro tem contrato com o Glorioso até o fim de 2029 e está na equipe do clube desde junho de 2025. No total, o jogador acumula seis gols em 52 partidas oficiais com a camisa alvinegra.