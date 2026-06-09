Parte de empréstimo ao Botafogo foi parar em filial comandada por Textor nos EUA

Parte de empréstimo ao Botafogo foi parar na filial SAF Botafogo USA, comandada por Textor - Foto: Reprodução/Instagram

Parte de empréstimo ao Botafogo foi parar na filial SAF Botafogo USA, comandada por Textor - Foto: Reprodução/Instagram

Uma parte do dinheiro emprestado pela GDA Luma à SAF Botafogo, acabou indo parar em uma filial com quase o mesmo nome, que é controlada por John Textor nos Estados Unidos. Segundo documentos, um depósito de 886 mil dólares (R$ 4,6 milhões na cotação da época), foi feito à SAF Botafogo USA Inc, no dia 17 de fevereiro.

O repasse foi estabelecido em uma negociação que sacramentou um empréstimo da GDA Luma, no valor de US$ 25 milhões (R$ 129 milhões), para entrar no clube carioca. Após descontos, o total ficou em US$ 22,8 milhões (R$ 118,4 milhões).

Segundo o documento, o Botafogo, sob comando do empresário norte-americano, estipulou que os US$ 886 mil fossem depositados na SAF Botafogo USA. Mesmo que o valor seja equivalente à 0,4% na comparação do empréstimo como um todo, o repasse chamou atenção da gestão atual do clube, após o afastamento de Textor.

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A Saf Botafogo USA, foi criada em 2022, chegou a ser desativada e foi reestabelecida em 2024. A empresa tem sua sede na Flórida, mesmo endereço onde está registrada a Eagle Football Holdings.

Textor trata a empresa como uma filial da SAF, sendo criada para facilitar e reduzir os custos de transações financeiras em dólares. O empresário também usou a instituição para reduzir impostos retidos na fonte sobre valores recebidos da Fifa pela participação do clube na Copa do Mundo de Clubes.

O Botafogo tenta virar a página em relação à John Textor, tanto que já assinou uma proposta vinculante para que a própria GDA Luma assuma os 90% das ações da SAF. O clube ainda tenta acertar detalhes finais com a Eagle Bidco e o Lyon.