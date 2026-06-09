Botafogo sofre o sexto transferban em contratação de 3 milhões de doláres

O Botafogo sofreu o sexto transferban da Fifa nesta terça-feira (9), por conta da compra de Lucas Villalba, do Nacional. A contratação do uruguaio foi por 3 milhões de doláres (16,3 milhões de reais na época), a primeira contratação do clube no ano.

Na época, Villalba não pôde ser inscrito, porque o Botafogo já tinha sofrido uma das punições. As outras cinco foram por conta de punições por conta de pendências nas negociações de Rwan Cruz com Ludogorets, da Bulgária; Thiago Almada, do Atlanta United; Artur, do Zenit e Santí Rodríguez, do New York City FC.

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Além das contratações, o Botafogo também foi penalizado por não pagar certas multas, além de que o transferban relacionado ao Artur, resultou em punição sem prazo de encerramento, fora o agravante de outras penalidade administrativas da Fifa.

Em março, a Fifa condenou o clube a pagar a dívida ao Zenit, de três parcelas de cerca de 11,4 milhões de reais. No caso de Thiago Almada, o clube negociou a dívida, mas não pagou a segunda parcela, sendo aplicada uma punição mais severa.

Em seguida, o Botafogo recebeu uma punição em Abril, por conta das dívidas da contratação de Rwan Cruz, em torno de 48,3 milhões de reais na época. E por último, no dia 7 de maio, a dívida foi por conta de Santi Rodríguez, em cerca de R$ 85 milhões na cotação da época.