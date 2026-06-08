PRF alerta sobre novo golpe envolvendo CNH

A Polícia Rodoviária Federal alerta que não realiza nenhum cancelamento de multas e infrações de trânsito - Foto: Divulgação/ Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

A Polícia Rodoviária Federal alerta que não realiza nenhum cancelamento de multas e infrações de trânsito - Foto: Divulgação/ Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

Um novo golpe envolvendo a pontuação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) está deixando motoristas preocupados e fez a Polícia Rodoviária Federal (PRF) emitir um alerta sobre os riscos. Os criminosos estão se passando por agentes, utilizam o nome da corporação e oferecem negociações de multas que retiram os pontos da CNH.

Segundo a polícia, os envolvidos no esquema entram em contato com os motoristas informando sobre a pontuação e multas, afirmando que conseguem reduzir as penalidades e até cancelar as infrações de trânsito. Para firmar o golpe, criminosos pedem um pagamento adiantado, além de documentos das vítimas.

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A Polícia Rodoviária Federal alerta que não realiza nenhum cancelamento de multas e infrações de trânsito e nem autoriza nenhuma empresa a negociar valores se passando pela corporação. A instituição ainda afirma que, caso chegue alguma proposta, os motoristas devem desconfiar para não caírem no golpe.

Além disso, a PRF destaca que os procedimentos relacionados a multas e infrações é realizado somente pelos meios oficiais disponibilizados pelos órgãos responsáveis, como DETRAN e SENATRAN.