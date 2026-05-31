Com expulsão de goleiro e gol contra, Botafogo perde de virada para o Bahia
Partida foi válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro
O Botafogo perdeu de virada para o Bahia pelo placar de 2 a 1, neste sábado (30), em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso saiu na frente com golaço de Huguinho, mas a expulsão do goleiro Neto e o gol contra bizarro de Ferraresi custaram os três pontos.
O time carioca abriu o placar logo no comecinho da partida. Aos seis minutos, o volante Huguinho carregou a bola e decidiu arriscar de fora da área, anotando um golaço no ângulo.
Leia também:
PSG bate Arsenal nos pênaltis e é bicampeão da Champions League
Fred, ídolo tricolor, negocia retorno ao Fluminense
O Botafogo teve chances de ampliar o placar. O Fogão levou perigo com Montoro aos 13 minutos, em chute de fora da área que obrigou o goleiro Ronaldo a fazer boa defesa. Já aos 30 minutos, Medina quase ampliou para os visitantes, mas Erick salvou o Bahia em cima da linha.
Já o Bahia, colocou uma bola no travessão aos 17 minutos, em cabeçada de Gilberto após cobrança de falta. No final do primeiro tempo, Willian José desperdiçou uma oportunidade claríssima dentro da área. Apesar do Bahia terminar a primeira etapa com mais posse de bola, 68% contra 32%, o Bahia não conseguiu o empate.
Na etapa final a história mudou após expulsão do goleiro Neto. O goleiro teria xingado o árbitro que aplicou o cartão vermelho. Aos 11 minutos, Ferraresi recuou a bola para o goleiro Raul, que estava adiantado e não conseguiu dominar.
Gol contra, partida empatada e o Bahia foi atrás de mais um gol. A virada veio já nos acréscimos. Ademir cruzou rasteiro para David Duarte, que mandou a bola para o fundo da rede.
Com a derrota, o Botafogo continua com os mesmos 22 pontos e ocupa a décima primeira posição na tabela. Já o Bahia, soma 26 pontos e aparece em sexto na classificação.