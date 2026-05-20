Botafogo vai ao Paraguai enfrentar o Independiente Petrolero, lanterna do grupo E

O clube carioca soma dez pontos e aparece na ponta do grupo E, com três vitórias e um empate - Foto: Vitor Silva/Botafogo

O clube carioca soma dez pontos e aparece na ponta do grupo E, com três vitórias e um empate - Foto: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo joga contra o Independiente Petrolero, da Bolívia, na noite desta quarta-feira (20), às 19h, pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Por questões de segurança, a Conmebol transferiu a partida para o estádio La Huerta, no Paraguai.

A partida terá transmissão exclusiva do streaming Paramount+.

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O motivo da mudança no local da partida é a onda de protestos e bloqueios em rodovias que estão acontecendo na Bolívia. Manifestantes exigem a renúncia do Presidente Rodrigo Paz. O país também vive uma greve geral.

O clube carioca soma dez pontos e aparece na ponta do grupo E, com três vitórias e um empate. Na última rodada, o Fogão venceu o Racing, da Argentina, por 2 a 1 no Nilton Santos e se garantiu matematicamente na próxima fase.

Agora, o Botafogo quer garantir a liderança para ir direto às oitavas. Somente o líder de cada grupo é classificado de maneira automática. Os vice colocados disputam uma repescagem contra times eliminados da fase de grupos da Libertadores para avançar de fase.

O Independiente Petrolero é lanterna do grupo E, e não chegou a pontuar na competição. No primeiro jogo, o Botafogo venceu o clube boliviano por 3 a 0.