Equipe do Botafogo é recebida com protestos no Aeroporto do Galeão

Botafoguenses organizaram gritos de protesto e ofensas direcionadas ao elenco e à diretoria do time - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Botafoguenses organizaram gritos de protesto e ofensas direcionadas ao elenco e à diretoria do time - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Após ser eliminado da Copa do Brasil pela Chapecoense, na partida desta quinta-feira (14), a delegação do Botafogo foi recebida por torcedores revoltados e por protestos no Aeroporto do Galeão. A equipe chegou ao Rio de Janeiro na madrugada desta sexta-feira (15) em meio à confusão da torcida organizada do clube que estava presente no local.



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Botafoguenses organizaram gritos de protesto e ofensas direcionadas ao elenco e à diretoria do time. Uma das frases repetidas pelos torcedores foi “o Botafogo não é brincadeira”.

Com a derrota de 2 a 0 para o clube catarinense, o Botafogo soma três eliminações nesta temporada. O alvinegro já tinha sido desclassificado nas quartas de final do Campeonato Carioca e também na pré-Libertadores.

Mesmo em crise, o Glorioso ainda disputa a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. Sua próxima partida é no domingo (17), às 16h, contra o Corinthians, no Estádio Nilton Santos.