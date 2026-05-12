Botafogo pode perder pontos no Brasileiro por dívida com o Atlanta United

O Botafogo pode ser punido com a perda de seis pontos na tabela do Brasileirão. Para que isso não aconteça, o Alvinegro precisa pagar 25 milhões de dólares (cerca de R$ 125 milhões) ao Atlanta United, dos Estados Unidos, em até 90 dias.

Na segunda-feira (11), o clube sofreu mais um transfer ban. Novamente pela dívida com os americanos pela negociação do argentino Thiago Almada. A última punição sofrida pela mesma dívida aconteceu no dia 30 de dezembro de 2025. Depois de pagar 10 milhões de dólares à vista pela primeira parcela, no início de fevereiro, o Botafogo atrasou e não pagou a segunda parcela do acordo feito para tirar o clube da punição do início do ano.

O Código Disciplinar da Fifa diz que outras penas podem ser aplicadas "em caso de descumprimento persistente" e "infrações repetidas": "Uma dedução de pontos ou rebaixamento para uma divisão inferior também pode ser determinada, além da proibição de inscrição de novos jogadores, em caso de descumprimento persistente (ou seja, se a proibição de inscrição de novos jogadores tiver sido cumprida por mais de três períodos de inscrição completos e consecutivos após a notificação da decisão), infrações repetidas ou violações graves, ou se nenhuma proibição total de inscrição puder ser imposta ou cumprida por qualquer motivo".

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O Glorioso pediu que as punições atendam a cautelar antecedente à recuperação judicial e espera que a Fifa reconheça e suspenda essas sanções. Na prática, a partir da cautelar, há um congelamento nas conversas sobre dívidas, que não podem mais ser executadas pelos credores da SAF. Tudo passa a ser debatido dentro do ambiente da recuperação judicial.

Transfer ban impostos anteriormente à RJ, como os de Atlanta United e Ludogorets, não podem ser renegociados e devem ser pagos normalmente. O Botafogo possui uma dívida com o Ludogorets pela contratação de Rwan Cruz, que chegou ao clube por 8 milhões de euros (R$ 48,3 milhões na cotação da época) e com o New York City pela contratação de Santi Rodríguez. O clube não quitou as parcelas do acordo de 5 milhões de dólares (cerca de R$ 85 milhões na cotação da época).