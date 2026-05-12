A partir desta terça-feira (12), estação de metrô do Maracanã passará a se chamar oficialmente 'Rei Pelé'

A homenagem foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) no início deste ano - Foto: Divulgação/MetrôRio

A homenagem foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) no início deste ano - Foto: Divulgação/MetrôRio

Nesta terça-feira (12), a estação Maracanã do Metrô Rio passou a se chamar, oficialmente, “Estação Rei Pelé/Maracanã”. A homenagem foi sancionada em março deste ano, pelo ex-governador do estado, Cláudio Castro, porém as placas de sinalização com o novo nome ainda não haviam sido instaladas.

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O nome do ex-atleta está sendo usado na fachada da estação e em placas no interior do terminal. E os novos avisos sonoros de orientação, que citam o nome do ponto de embarque, já foram regravados.

A homenagem foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) no início deste ano, baseada em um projeto feito pelos deputados Rosenverg Reis e Brazão. A mudança foi realizada em tributo a trajetória de Edson Arantes do Nascimento e sua conexão profissional com o estádio do Maracanã, lugar onde marcou seu milésimo gol da carreira, em 1969. Além da realização da jogada que deu origem a expressão “gol de placa”, em 1967.

Com o título de rei do futebol, Pelé conquistou três Copas do Mundo pela Seleção Brasileira e acumulou recordes por toda a sua carreira esportiva.