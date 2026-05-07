Botafogo não pagará multa, e Júnior Santos será desfalque contra o Atlético-MG

O atacante Júnior Santos será desfalque do Botafogo para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Ele está fora do confronto contra o Atlético-MG, clube que paga os salários do jogador. O acordo prevê o pagamento de uma multa para ele defender o Glorioso diante do Galo.

Júnior Santos está emprestado ao clube carioca até dezembro deste ano, com opção de compra. Na quarta-feira (07), o camisa 7 teve boa atuação e participou dos dois gols da vitória do Botafogo sobre o Racing por 2 a 1. Em 2026, ele fez 13 partidas e marcou duas vezes.

O Botafogo também não terá o lateral-direito Vitinho para o duelo do próximo domingo (10). Ele recebeu o terceiro cartão amarelo no último confronto, contra o Remo, e está suspenso para o jogo da 15ª rodada. Bota e Galo têm 17 pontos, com os cariocas em 10º lugar e os mineiros em 11º.

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