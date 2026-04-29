Barboza confirma transferência do Botafogo para o Palmeiras

Barboza ainda informou que a renovação de contrato com o clube carioca não aconteceu por falta de garantias e discordâncias - Foto: Reprodução/Instagram

Barboza ainda informou que a renovação de contrato com o clube carioca não aconteceu por falta de garantias e discordâncias - Foto: Reprodução/Instagram

Diante de incertezas, o jogador argentino Alexander Barboza admitiu não saber se a partida contra o Independiente Petrolero foi o seu último jogo defendendo o Botafogo. Após vitória por 3 a 0 do clube carioca, o zagueiro conversou com a imprensa na zona mista e informou que há um acerto entre o clube atual e o Palmeiras pela sua venda, no valor de R$ 20 milhões.

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Um dos motivos do atraso para a finalização da compra de Barboza seria o valor da comissão do empresário.

“Hoje sou jogador do Botafogo. Preciso estar focado nisso até o momento em que o clube decida que eu não tenha que estar mais aqui. Eles têm tudo acordado com o Palmeiras. Sou eu que não acordei ainda. Não posso fazer muito agora", afirmou o atleta durante entrevista na zona mista.

Barboza ainda informou que a renovação de contrato com o clube carioca não aconteceu por falta de garantias e discordâncias entre a instituição e o zagueiro. A incerteza em relação a atual situação da SAF, a situação financeira no departamento e a não permanência de dois dirigentes na equipe, foram alguns dos motivos que levaram o atleta a não prorrogar a sua permanência no Glorioso.

"A minha ideia era renovar o contrato, mas eu precisava de outras coisas, além do salário e de outras coisas. Não é fácil agora. Eu entendi. Por isso, prefiro deixar as coisas assim. Se a minha saída for concretizada, voltarei a falar", comentou o zagueiro.

Ainda não se sabe o futuro do Barboza, visto que detalhes da transferência ainda não foram acordados. A tendência é ele seguir para o clube paulista, mas ainda não se sabe quando. O Palmeiras deseja confirmar a compra o mais rápido possível, mesmo só podendo registrá-lo no meio do ano, já o Botafogo deseja segurar o jogador até a Copa do Mundo.