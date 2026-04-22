Botafogo inicia processo de recuperação judicial e impede rescisões unilaterais de jogadores

O Botafogo iniciou um processo de recuperação judicial para conseguir renegociar dívidas com credores e impedir a falência do clube. Dentre os pedidos da Saf na Justiça, houve uma solicitação da suspensão ao direito de possíveis rescisões unilaterais por parte de jogadores. O pedido foi aceito nesta quarta-feira (22).

Na prática, jogadores e empresários estão impedidos de irem a justiça para romper vínculos com o Botafogo. A ação serve para resguarda o clube de perder atletas em meio à grave crise financeira que vive.

O Alvinegro vive um momento extremamente conturbado nos bastidores. Sem dinheiro em caixa e em meio a necessidade de liquidez imediata, o dono da Saf, John Textor, convocou uma Assembleia Geral para aprovação de um aporte de R$ 125 milhões atrelado à emissão de novas ações.

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A primeira convocação aconteceu na última segunda-feira, sem presença do Botafogo associativo. A segunda e última convocação será na próxima segunda, 27 de abril. Nos bastidores, a análise é de que Textor decidiu pedir a recuperação judicial como "única escolha" para garantir maior poder sobre decisões financeiras enquanto o imbróglio societário perdura.

